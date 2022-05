La inseguridad y el crimen del cadete “Willy”

El imputado por el crimen del cadete Cristian González tenía varios antecedentes por diferentes hechos. El último de ellos fue en agosto cuando fue acusado de un homicidio, pero terminó siendo sobreseído porque se demostró que actuó en defensa propia. Fue detenido al menos ocho veces por delitos (con varias estadías en el penal de Villa Urquiza), pero recibió una sola condena: una probation, es decir, que prometió no volver a delinquir para evitar una pena. No es la primera vez que sucede algo así. Walter Regudero fue condenado a 23 años de prisión por haber asesinado a la enfermera Luisa Mansilla el 8 de febrero de 2021, cuando esperaba tomar el ómnibus en avenida Siria y Paraguay. El joven también había accedido a una medida de estas características por el robo de un celular. ¿Es culpa de la Justicia o del nuevo código procesal penal? No. Aquí influye la enorme mora judicial de años anteriores. Ambos acusados tienen causas pendientes, pero con el viejo digesto, con el que está en vigencia, fueron sentenciados por primera vez. Sus casos navegan en un mar llamado régimen conclusional en el que hay más de 30.000 expedientes sin resolver. Y ahí se podría encontrar varios de los males que sufren los tucumanos en materia de seguridad. Ya lo dijo Alberto Lebbos: “en esta provincia es fácil delinquir porque no todos reciben una pena”.