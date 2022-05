Cansado de la inseguridad, un taxista atrapó a las piñas a un ladrón que intentó robarle

También explicó que tomó desprevenido al ladrón. “Yo no le grité, sólo lo agarré de la ropa y le dije que me devolviera lo que me había robado, el celular y la plata. Él sacó mi celular de su bolsillo y me pidió que lo dejara ir. Ahí lo empujé, porque no sabía si también tenía mi billetera con toda la recaudación. Pero en ningún momento lo agarré del cuello, sólo lo retuve. Él intentó escapar, ahí forcejeamos hasta que le puse la traba. Cayó al piso y quedó inmovilizado, entonces le pedí a la gente que llamara a la policía”, relató.