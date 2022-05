Soltemos (todos) el reloj

“Voy a cumplir 40 y no tengo ni tuve la intención de tener hijos. Fue y es difícil que otros comprendan mi decisión. Siempre les digo: yo no voy a tener un hijo por las dudas, por si necesito que me cambien un pañal el día de mañana. Soy docente y veo día a día el sufrimiento de algunos pibes. Cada vez más segura en mi decisión”, publicó una usuaria en uno de los posteos sobre este tema en la cuenta de @MujeresQueNoFueronTapa en Instagram. “Las que somos madres sufrimos los mismos mandatos. Nos controlan qué le damos de comer, cómo los vestimos, peinamos, cuándo y cuánto los bañamos, que estén calzados, limpios, visitas a los abuelos, etc. Cuando nos liberamos de todo eso, aparece la maternidad deseada, disfrutada y no “sacrificada”. El sacrificio es hacer cosas que no querés con tus hijos solo porque se debe. Al final repetimos la crianza que nos dieron, esa producto del deber ser y no del deseo. ¡Que ande en pata! ¡Que no se bañe todos los días! ¿Hermosos peinados todos los días? ¿Ropa sin manchas? ¡Que llore en el negocio! ¡Abuelos no tengo ganas! Mamá hoy no cocina, pan y fiambre”, dijo una mamá de 2 mujeres.