En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

La primera audiencia pública para revisar la tarifa de la energía eléctrica en Tucumán dejó definiciones y un mensaje central desde el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept): los aumentos de la tarifa de luz no podrán ubicarse por encima de la inflación. Así lo afirmó a LA GACETA su interventor,José Ricardo Ascárate, al realizar un balance del encuentro que se extendió durante casi nueve horas y reunió a usuarios, empresas, asociaciones civiles, universidades y organismos de control.
“Nuestros últimos incrementos tarifarios están por debajo de los valores inflacionarios. La gente tiene que sentir que la luz aumenta menos o, como máximo, lo mismo que suben los precios del supermercado o los alquileres”, sostuvo Ascárate. En ese sentido, remarcó que el ente regulador no avalará un “desfasaje positivo” que obligue a los usuarios a afrontar subas superiores al contexto económico general.
La audiencia -la primera presencial tras más de una década- se realizó como paso previo obligatorio a cualquier modificación del cuadro tarifario, un proceso que se lleva adelante cada cinco años. Según precisó el funcionario, la definición final se conocería en las próximas semanas y, a más tardar, durante febrero, luego de analizar unas 200 presentaciones realizadas durante la jornada.
Ascárate destacó el valor institucional del encuentro. “Una audiencia pública está hecha para escuchar todas las voces antes de tomar decisiones”, señaló, y valoró la participación del Defensor del Pueblo, asociaciones de usuarios y especialistas técnicos.
Reclamos por el servicio y cortes en zonas rurales
Más allá del debate tarifario, la audiencia expuso numerosos reclamos vinculados a la calidad del servicio, especialmente tras los cortes registrados a fines de octubre y principios de noviembre. El interventor reconoció que, si bien la empresa distribuidora repuso el 90% del servicio en las primeras 24 horas, el problema persiste en los sectores rurales y finales de línea, donde los usuarios pueden permanecer más tiempo sin suministro.
“El último 5% que se repone suele ser gente de muy bajos recursos, en zonas aisladas, que es la que más necesita una respuesta inmediata”, advirtió. En ese marco, adelantó que el ente exigirá mayor inversión en mantenimiento, más cuadrillas y un trabajo de poda más eficiente para evitar la caída de líneas por árboles.
Promedios de consumo y boletas altas
Otro punto que tomó relevancia fue el sistema de facturación por promedios, cuestionado por usuarios que intentan reducir su consumo. Ascárate reconoció que el esquema actual puede perjudicar ese esfuerzo y planteó la necesidad de revisar períodos más cortos -de tres o seis meses- para evitar que los picos anuales distorsionen el cargo fijo.
Sobre los aumentos abruptos en algunas boletas, aclaró que en diciembre no hubo cambios en el cuadro tarifario, por lo que las diferencias responden exclusivamente a un mayor consumo. No obstante, confirmó que en enero comenzarán a aplicarse valores de la energía fijados por Nación desde noviembre.
Obras y previsión para el verano
En relación con el verano y las altas temperaturas, el interventor llevó tranquilidad: no habrá cortes por restricción de demanda, ya que el sistema está preparado para cubrir el consumo. Sí podrían producirse interrupciones ante fallas en líneas de alta tensión, ajenas a la distribución local.