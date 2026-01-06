En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

La primera audiencia pública para revisar la tarifa de la energía eléctrica en Tucumán dejó definiciones y un mensaje central desde el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept): los aumentos de la tarifa de luz no podrán ubicarse por encima de la inflación. Así lo afirmó a LA GACETA su interventor,José Ricardo Ascárate, al realizar un balance del encuentro que se extendió durante casi nueve horas y reunió a usuarios, empresas, asociaciones civiles, universidades y organismos de control.