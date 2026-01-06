Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

El interventor del Ersept, José Ricardo Ascárate, aseguró que cualquier actualización del cuadro tarifario deberá respetar la evolución inflacionaria. Dijo que no habrá cortes por restricción de demanda.

Hace 22 Min

La primera audiencia pública para revisar la tarifa de la energía eléctrica en Tucumán dejó definiciones y un mensaje central desde el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept): los aumentos de la tarifa de luz no podrán ubicarse por encima de la inflación. Así lo afirmó a LA GACETA su interventor,José Ricardo Ascárate, al realizar un balance del encuentro que se extendió durante casi nueve horas y reunió a usuarios, empresas, asociaciones civiles, universidades y organismos de control.

“Nuestros últimos incrementos tarifarios están por debajo de los valores inflacionarios. La gente tiene que sentir que la luz aumenta menos o, como máximo, lo mismo que suben los precios del supermercado o los alquileres”, sostuvo Ascárate. En ese sentido, remarcó que el ente regulador no avalará un “desfasaje positivo” que obligue a los usuarios a afrontar subas superiores al contexto económico general.

“Así no se puede pagar la luz”: fuerte cuestionamiento al esquema tarifario en Tucumán

“Así no se puede pagar la luz”: fuerte cuestionamiento al esquema tarifario en Tucumán

La audiencia -la primera presencial tras más de una década- se realizó como paso previo obligatorio a cualquier modificación del cuadro tarifario, un proceso que se lleva adelante cada cinco años. Según precisó el funcionario, la definición final se conocería en las próximas semanas y, a más tardar, durante febrero, luego de analizar unas 200 presentaciones realizadas durante la jornada.

Ascárate destacó el valor institucional del encuentro. “Una audiencia pública está hecha para escuchar todas las voces antes de tomar decisiones”, señaló, y valoró la participación del Defensor del Pueblo, asociaciones de usuarios y especialistas técnicos.

José Ricardo Ascárate. José Ricardo Ascárate.

Reclamos por el servicio y cortes en zonas rurales

Más allá del debate tarifario, la audiencia expuso numerosos reclamos vinculados a la calidad del servicio, especialmente tras los cortes registrados a fines de octubre y principios de noviembre. El interventor reconoció que, si bien la empresa distribuidora repuso el 90% del servicio en las primeras 24 horas, el problema persiste en los sectores rurales y finales de línea, donde los usuarios pueden permanecer más tiempo sin suministro.

“El último 5% que se repone suele ser gente de muy bajos recursos, en zonas aisladas, que es la que más necesita una respuesta inmediata”, advirtió. En ese marco, adelantó que el ente exigirá mayor inversión en mantenimiento, más cuadrillas y un trabajo de poda más eficiente para evitar la caída de líneas por árboles.

Promedios de consumo y boletas altas

Otro punto que tomó relevancia fue el sistema de facturación por promedios, cuestionado por usuarios que intentan reducir su consumo. Ascárate reconoció que el esquema actual puede perjudicar ese esfuerzo y planteó la necesidad de revisar períodos más cortos -de tres o seis meses- para evitar que los picos anuales distorsionen el cargo fijo.

Sobre los aumentos abruptos en algunas boletas, aclaró que en diciembre no hubo cambios en el cuadro tarifario, por lo que las diferencias responden exclusivamente a un mayor consumo. No obstante, confirmó que en enero comenzarán a aplicarse valores de la energía fijados por Nación desde noviembre.

Obras y previsión para el verano

En relación con el verano y las altas temperaturas, el interventor llevó tranquilidad: no habrá cortes por restricción de demanda, ya que el sistema está preparado para cubrir el consumo. Sí podrían producirse interrupciones ante fallas en líneas de alta tensión, ajenas a la distribución local.

Temas José Ricardo Ascárate
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Así no se puede pagar la luz”: fuerte cuestionamiento al esquema tarifario en Tucumán

“Así no se puede pagar la luz”: fuerte cuestionamiento al esquema tarifario en Tucumán

Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos

Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos

Cómo funciona el sitio para gestionar subsidios energéticos

Cómo funciona el sitio para gestionar subsidios energéticos

Rigen los nuevos valores para el bioetanol

Rigen los nuevos valores para el bioetanol

Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca
6

El control de YMAD quedó para Catamarca

Más Noticias
Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca

El control de YMAD quedó para Catamarca

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

Comentarios