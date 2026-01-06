Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fue uno de los cofundadores del Proimi (Conicet), institución en la que llevó adelante numerosos proyectos y programas de investigación interdisciplinarios, convirtiéndose en un referente obligado por su sólida formación química y su vasta experiencia tecnológica. Creó, desde sus cimientos, la cátedra correspondiente a la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Su modo de transmitir el conocimiento era el de un verdadero maestro: didáctico, práctico y claro. Hacía fácil lo difícil. Alcanzó la categoría de Profesor Titular con dedicación exclusiva y fue categorizado nivel 1 en investigación. Al final de su carrera recibió un merecido reconocimiento por su trayectoria docente, que prestigió a la institución durante 45 años de servicio.