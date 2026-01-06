"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Felipe tiene apenas seis años, pero ya vivió experiencias que muchos adultos solo imaginan. El niño tucumano, que se había hecho viral bailando en un cumpleaños, terminó dando un salto inesperado y fue convocado para participar en un videoclip de Karol G: el de su tema “Tropicoqueta”, grabado en Cartagena de Indias (Colombia). Hoy su historia recorre medios de distintos países.
“Felipe fue feliz. Lo disfrutó de principio a fin”, resume a LA GACETA su mamá, Lorena Graneros, todavía emocionada por todo lo vivido. “Desde que llegamos a Colombia, cada detalle estuvo pensado para él. No lo trataron como una estrella, sino como lo que es: un niño”, agrega.
La propuesta llegó a través de redes sociales. “La producción buscó la forma de contactarnos y Filito (el payaso que lo llevó a la fama por su forma de mover los hombros) fue el nexo. Él estuvo pendiente de todo, siempre cuidando a Felipe”, explica Lorena. La invitación incluía primero la participación en la canción y luego la presencia en el videoclip, algo que la familia decidió consultarle al protagonista principal.
“Siempre le preguntamos a él. Si Felipe dice que sí, avanzamos; si dice que no, no se hace”, resalta su mamá.
Felipe recuerda la experiencia con la naturalidad de quien solo se deja llevar por lo que le gusta. “Karol G es muy, muy buena. Muy hermosa… y muy humilde”, dijo el nene, sin dudar. ¿Qué fue lo que más le gustó del viaje? “Ir a la playa… y conocerla a ella”.
Durante la grabación, el cuidado fue absoluto. “Ella esperó el momento justo para acercarse a Felipe. El respeto por la niñez en Colombia es impresionante”, destaca Lorena. Las jornadas de filmación fueron breves y adaptadas al ritmo infantil, con tiempos de descanso y espacios pensados exclusivamente para que no se cansara.
Felipe también pudo mostrar lo que más ama: el baile. Fan declarado de Michael Jackson, incluso se animó a lucir un vestuario inspirado en el Rey del Pop. “Él quería mostrarle cómo bailaba Michael y ella quedó impactada”, cuenta su mamá.
Hoy, Felipe ya no pasa desapercibido. “Me piden fotos, videos… me dicen que soy famoso”, reconoce entre risas. En Aguilares, sus amigos lo siguen como a una pequeña celebridad. Sin embargo, en casa todo sigue igual. “No lo tomamos como un trabajo. Lo disfrutamos. Si mañana no quiere hacerlo más, se termina”, aclara Lorena. La prioridad, claramente, es que Felipe siga siendo un niño.
El fenómeno traspasó fronteras. La familia ya participó en entrevistas desde más de siete países y Felipe fue invitado a programas de televisión en Perú, donde incluso participó en una ficción. “Todavía no caigo hasta dónde llegó todo esto y el cariño que genera en la gente”, confiesa Lorena.
“Nos dicen que Felipe lleva alegría, inocencia y algo bueno en medio de tanto ruido en las redes -reflexiona su mamá-. Eso es lo que elegimos: quedarnos con lo bueno”.
Mientras tanto, Felipe piensa en cosas mucho más importantes que la fama. ¿Qué quiere para Reyes? “Un juego de ajedrez… y un burbujero que tire muchas burbujas”, responde, fiel a su esencia.