El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

La afinidad de los hermanos Zamora por los motores no es un secreto en la provincia. Gerardo suele asistir a competencias de Turismo Carretera y a exposiciones de autos clásicos, y en actos oficiales se los ha visto circular en vehículos antiguos. En 2022, durante el aniversario de la fundación de Santiago del Estero, el entonces gobernador condujo un Torino, mientras que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, manejó un Fiat 600, ambos integrantes de la flota familiar atribuida a Daniel Zamora.