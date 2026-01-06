El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

En medio del escándalo que rodea a la AFA, una investigación del diario Clarín puso el foco en el patrimonio automotor de Daniel Zamora, hermano del senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y reveló la magnitud de una colección que combina vehículos clásicos, motos históricas y unidades modernas.
Según el relevamiento al que accedió el diario, elaborado a partir de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), Daniel Zamora (actual diputado provincial y referente de la agrupación política DZ dentro del peronismo santiagueño) figura como titular de 64 vehículos. La nómina incluye 14 autos, ocho camionetas, un camión, 32 motocicletas y nueve ciclomotores, muchos de ellos considerados piezas de colección.
La afinidad de los hermanos Zamora por los motores no es un secreto en la provincia. Gerardo suele asistir a competencias de Turismo Carretera y a exposiciones de autos clásicos, y en actos oficiales se los ha visto circular en vehículos antiguos. En 2022, durante el aniversario de la fundación de Santiago del Estero, el entonces gobernador condujo un Torino, mientras que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, manejó un Fiat 600, ambos integrantes de la flota familiar atribuida a Daniel Zamora.
El informe periodístico traza además un paralelismo con el caso de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, investigado por la Justicia por su presunta vinculación con una mansión en Pilar donde se secuestraron decenas de autos de lujo. En ese contexto, Clarín recuerda que en 2024 Carlos Tevez había aludido públicamente, en un cruce en redes sociales, a la existencia de una “colección de autos antiguos e importados” asociada al entorno santiagueño.
La documentación oficial citada por el medio (con fecha del 23 de diciembre de 2025) detalla con precisión la composición del parque automotor. Entre las motocicletas aparecen modelos emblemáticos como Harley Davidson 1937, Moto Guzzi V7 700 (1967), Honda CB 750 (1977 y 1978), Kawasaki KZ1300 (1982), Yamaha RD 400 (1977) y Ziambretta 125 LD (1958), entre muchas otras.
En cuanto a los autos y camionetas, figuran vehículos clásicos y modernos: Chevrolet C-10 de los años 70, Torino TS 1973, Dodge GTX 1971, Fiat 600, Studebaker 1947, Oldsmobile 1929, Ford de las décadas del 20 y 30, además de unidades más recientes como una BMW X5, una Nissan Frontier 4x4 y una Chevrolet S10. El listado se completa con un camión Ford modelo 1946 y varios ciclomotores de distintas épocas.
El vínculo entre política y autos también tuvo exposición pública en campañas electorales. Durante la última elección, una camioneta clásica formó parte de un spot del Frente Cívico, con Gerardo Zamora como protagonista. Algo similar ocurrió en los festejos por el Mundial de Qatar 2022, cuando el matrimonio Zamora recorrió la ciudad en una Chevrolet C-10 antigua, un episodio que incluso generó críticas por no utilizar cinturón de seguridad.
De acuerdo con la investigación, en Santiago del Estero se le atribuye a Daniel Zamora la creación del Museo del Ciclomotor, ubicado en un shopping de la capital provincial, en donde se exhiben motos y ciclomotores antiguos, presuntamente provenientes de su colección personal.
Finalmente, el trabajo periodístico aporta un dato que conecta este universo con la causa Toviggino: una parte significativa de los vehículos secuestrados en la mansión de Villa Rosa estaba registrada en oficinas del automotor de Santiago del Estero. Clarín recordó que, de un total de 120 vehículos vinculados a la empresa propietaria del inmueble, 35 estaban radicados en registros de la provincia gobernada por los Zamora, un detalle que volvió a poner bajo la lupa el entramado de poder, política y patrimonio.