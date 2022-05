Las respuestas de un país cada vez más desigual

La pandemia ya nos había dado una clase magistral de las enormes desigualdades tecnológicas que existen en Argentina. La ilusión de que de un día para el otro podíamos pasar a clases digitales, o teletrabajo al cien por cien, no fue vivida por todos los habitantes de la misma manera. Bien lo saben docentes, padres y madres que tuvieron que lidiar con apuntes por Whatsapp, caídas de conexión o la necesidad de imprimir tareas porque no alcanzaban las computadoras del hogar. De esa experiencia pasaron solo dos años en los que no hubo una transformación tecnológica capaz de saldar las brechas entre lugares con accesibilidad pobre y accesibilidad rica, o entre buenas conexiones y malas conexiones.