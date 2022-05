Censo 2022: lo censó el miércoles, vio cómo vive y decidió armar una colecta para ayudarlo

“Yo los feriados trabajo, así que estaba esperando que vengan a censarme para ir a trabajar. Cuando vino Marianela, le conté la realidad”, dijo Alejandro, y cerró: “Hago lo que puedo por mis hijos. Lo que me toca hacer día a día es trabajar y tratar que ellos puedan estudiar y sean algo en la vida. Yo me crié prácticamente en la calle y quiero que ellos tengan otra suerte. Hay cosas que yo no sé hacer porque no tengo estudios pero trato de ayudarlos en lo que más puedo para que el día de mañana sea algo. Dentro de todo, hasta ahora ninguno se me quedó de grado”.