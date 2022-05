Tras dos años de pandemia: ¿Cuánto falta para que la covid-19 sea como una gripe??

Según las cifras de la cartera de Sanidad nacional, los contagios se han duplicado. En los últimos siete días hubo casi 34.000 contagios en comparación con los 17.000 reportados la semana anterior. "Se observa un aumento de las infecciones. No obstante, esto era esperable. Se venía anunciando para esta fecha debido a las bajas temperaturas", declara el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, durante una charla con este diario. También él refuerza que la pandemia no ha quedado atrás, aunque reconoce que nos encontramos en otra instancia. "Si seguimos vacunándonos, no deberíamos tener una ola como las anteriores. Por lo menos, no debería haber pacientes graves", contesta.