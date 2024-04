El oficialismo confía en sus acuerdos para la aprobación de la Ley Bases

El oficialismo en general y el Gobierno en particular llegan a este debate mostrando una cuota de pragmatismo que no existió en el primer capítulo de esta historia. Se dio por ejemplo con la reforma laboral. Había originalmente 60 artículos y solo quedaron 17. El radicalismo, autor del texto, insistirá con algunas cosas que había propuesto, pero todo lo que podía generar discordia quedó afuera. Fundamentalmente lo que más le inquietaba a la Confederación General del Trabajo (CGT). Lo justificó Miguel Pichetto este domingo, al señalar que “una reforma profunda laboral” merece un debate puntual con ley especial, no metido dentro de otra norma”.