La suba en el precio de alimentos causó una retracción del consumo

Al analizar la situación de consumo por productos, todos retrocedieron en abril: Alimentos y Cuidado Personal son los que registraron la mayor retracción, mientras que Bebidas y Limpieza presentaron variaciones negativas de menor magnitud en el acumulado de este año. El retroceso en Bebidas fue apalancado por las Alcohólicas, que cayeron 3,5% mientras que las que no tienen alcohol avanzaron 0,2%. En este marco, Di Pace consideró que las paritarias “intentan compensar la pérdida de poder adquisitivo de 9 millones de personas. Pero el resto de los argentinos viven de un ingreso no constante con su trabajo, comercio o pequeño emprendimiento”. Además, indicó que la suba del mínimo no imponible de Ganancias en el sector trabajador “actualizada a $ 265.000, contrasta con los $ 64.000 a partir de los cuales debe tributar un emprendedor autónomo”.