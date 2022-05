No es imposible: tres consejos para ganarle a la inflación

“Las criptomonedas son reconocidas como activos de alta volatilidad por ende de alto riesgo, y no son aptas para cualquier perfil ni para cualquier plazo de inversión. Y no necesariamente nos cubren contra la inflación. Hoy lograron posicionarse como alternativa de instrumentos de reserva de valor como el dólar o el euro, pero momentos como el actual, demuestran que existen otros factores que pueden modificar su cotización no siendo herramientas de tranquilidad para el ahorrista que necesita lograr llegar a fin de mes. En el caso de los Cedears, vale aclarar que no sirven para cubrirse de la inflación, pero sí de la devaluación. Se los puede utilizar como una herramienta de diversificación de cartera. Por ejemplo, una proporción invertida en el Cedears del S&P puede generarnos una rentabilidad anual del 13.36% en dólares”.