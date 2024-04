Abrió la Feria del Libro de Buenos Aires con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei

“El Presidente de la Nación -agregó-, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, que está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la Pista Central de La Rural. Su presencia en la Feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias, que la Fundación El Libro no puede afrontar. Se lo digo con una mano en el Corazón: No Hay Plata. Por lo tanto, todo lo atinente a su seguridad y de la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional”, insistió Vaccaro y se escuchó una ovación que se repitió toda vez que sonaron cuestionamientos a la política oficial para el área de cultura.