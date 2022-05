Video: Luis Ventura le respondió a Jorge Rial, tras sus críticas al Martín Fierro

Por último, Ventura contó que cuando él se quedaba a cargo de la conducción del ciclo de espectáculos, Rial tenía celos. "Cuando yo me quedaba a cargo del programa, porque él se iba de vacaciones a Dubai, Miami, Nueva York él no estaba nunca... Rial miraba los rating y llamaba para bajarme invitados que podrían rendir. Y me ponían al aire notas que hace dos meses él no autorizaba a poner. Me ponían el descarte y con eso medíamos más que él cuando volvía".