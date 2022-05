Semana del parto respetado

Y ahí arrancamos: -“Espero que no me hayas hecho venir en vano porque estaba por salir a correr”. Fue lo primero que me dijo. Yo pidiéndole disculpas por el trabajo de parto que se había desencadenado justo cuando ella tenía que salir a correr. -“¿Seguro que te vas a animar al parto vaginal? Sos médica. Te vas a re asustar. Andá a cesárea mejor”. Yo preguntando: -“¿Pasa algo con L.? ¿Tengo que ir a cesárea?”. -“No, pero sos médica. Te vas a asustar. Andá a cesárea que es más fácil para todos”. -“No, gracias. Intentaré no asustarme”. -“Te voy a romper la bolsa así hacemos todo más rápido”, dijo la obstetra mientras yo insistía que por favor no lo hiciera. “Y me rompieron la bolsa nomás. Episiotomía sin contarme, avisarme, decirme, anticiparme. Nada. ¿Qué me pasaron por la vía que me pusieron apenas entre? No lo sé, jamás me dijeron. Partera y obstetra revolearon los ojos todo el parto: -“¿Así vas a pujar? ¡No va a salir nunca!”. En un momento éramos 15 personas en la sala donde estaba pariendo. ¿Quiénes eran? No lo sé. Nadie me explicó quiénes eran o que hacían ahí. Nació mi hija por parto vaginal. La pusieron encima de mí. Estaban muy apurados. Se la llevaron porque “se va a enfriar”. -“Ponele más anestesia que está muy nerviosa y no para de preguntar todo”, dijeron mientras me drogaban tanto que yo quedaba medio adormecida. -“No podes agarrar a tu hija así. Se te va a caer. En la habitación, en unas horas, la agarrás”, me dijeron. Así fue mi primer parto”, contó la pediatra Jimena Le Bellot, quien brinda consejos permanentemente a través de las redes sociales y tiene más de 624.000 seguidores en Instagram.