Prisión por 30 días al acusado de robarles a sus vecinos

El acusado hizo uso de la palabra. Primero se quejó porque era probable que se le cambie la defensora con el transcurso de los días y después negó su participación en los hechos. “El jueves vino la Policía y encontró esas cosas que no son mías. No sé de dónde salieron”, dijo. Y, al entender que la acusación en su contra era sólida, le pidió a la magistrada interviniente: “le pido que tenga en cuenta que soy el único sostén de mi familia. Si me encierran, mis cuatro hijos no tendrán qué comer”. Dionisio dijo que consumía marihuana y que estaba medicado por las convulsiones que sufre, secuela que le quedó luego de haber sufrido un accidente.