La advertencia del Ministerio de Seguridad sobre los "robos piraña" en Tucumán

Además, hizo una lectura sobre la situación que atraviesan los centros de detención en la provincia. “Se hacen controles dentro de las comisarías. No vamos a negar la crisis carcelaria que existe en el país y Tucumán. Se hacen controles periódicos y lamentablemente se registran fugas. Las comisarías no fueron preparadas para tener esta cantidad de detenidos. Se rescata que no se frenó el trabajo policial en cuanto a la búsqueda de los fugados”, añadió.