Covid-19: se duplicaron los casos en el país durante esta semana

El de hoy constituye un fuerte salto en la tendencia con una diferencia de 16.343 contagiados desde el anterior registro. La semana pasada, el incremento de infectados había sido del 54% sobre el informe previo. “Este virus no se puede eliminar y mucho menos, erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”, remarcó hoy Carla Vizzotti, la titular de la cartera sanitaria nacional. “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”, argumentó la funcionaria.