Ahorros y finanzas: "No hay magia; la rentabilidad exorbitante no existe"

La fiebre de las criptomonedas, más volátiles que siempre; la aparición de más ofrecimientos de inversión con ese dinero digital con rendimientos extraordinarios y un mercado que se está acostumbrando a la aversión al riesgo por efecto de la crisis global y de una inflación que no encuentra techo. En ese contexto, expresa Guillermo Sidoti, coordinador de las Certificaciones Financieras Internacionales del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), señala que hoy, más que siempre, la idoneidad es una condición sine qua non no sólo para los asesores financieros, sino también para los propios ahorristas que deben pedir la certificación para no tener dolores de cabeza en el futuro acerca de dónde fue a parar su capital. En su visita a Tucumán para presentar el programa Asesor Financiero Certificado (AFC), Sidoti dio la siguiente entrevista a LA GACETA.