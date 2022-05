Crisis mundial de las criptomonedas: tres claves para entender su origen y el impacto en Argentina

Coinbase, la plataforma de criptomonedas más utilizada en EEUU, debió informar a la Bolsa que los millones de usuarios que usan sus sistemas no tienen siquiera derecho a reclamarlas en caso de que las cosas vayan mal y que la compañía caiga en bancarrota. “Los criptoactivos que mantenemos en custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a procedimientos de quiebra y dichos clientes podrían ser tratados como nuestros acreedores generales no garantizados”, afirmó Coinbase en su presentación. Dicho más simple: en caso de quiebra, las tenencias de los usuarios de Coinbase no son de ellos, sino que son parte de los activos que la empresa puede liquidar para saldar deudas. El escenario es de gran preocupación para todos los mercados. “La era del dinero gratis en Estados Unidos ha llegado a su fin y están apareciendo grietas en todo tipo de mercados financieros”, sentenció el artículo de The Economist.