Una semana tormentosa para las criptomonedas

El bitcoin, la mayor criptodivisa por valor total de mercado, rebotó un 4,85% a U$S 29.925, recuperándose un desde el mínimo de 16 meses de alrededor de U$S 25.400 del jueves. Y pese a que ayer alcanzó un máximo de U$S 31.000, sigue estando muy por debajo de los niveles de hace una semana, que rondaban los U$S 40.000, y, a menos que se produzca un repunte en la negociación del fin de semana, se encamina a una séptima pérdida semanal consecutiva.