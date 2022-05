Ejercicio ilegal de la medicina: “Estos truchos están poniendo en riesgo la vida de la gente”

“Cuando ella me envió por whatsapp la prescripción corroboré que la identidad y matrícula eran con el estilo de letra y número del sello que tenía extraviado y que no descarto que me lo haya sustraído”, comentó Aparicio a LA GACETA. “La cuestión es que mi esposo, en plan de colaborarme en la investigación de este hecho, se anotó como paciente en el sanatorio. Y fue a ser atendido por Vega. Yo me quedé afuera. Ella sin dudas se sorprendió cuando lo vio aparecer. Él, al encararla le preguntó: ‘¿vos estás usando el sello de mi esposa?’. El silencio lo dijo todo”, contó Aparicio.