Habría otro caso de un “médico mellizo” en el sur

Martínez, luego de cuestionar el nivel de control que viene ejerciendo el Departamento de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, aseguró que “hay colegas -dijo- a los que les pasó exactamente lo mismo que a mí. Hicieron denuncia hace meses y hasta ahora no pasó nada”. Y planteó: “¿qué pasa? ¿Por qué el Siprosa no sale a supervisar quiénes son los que trabajan en los centros asistenciales? A mí me cuesta creer que un sanatorio tenga a un tipo trabajando tantos años y su propietario no sepa de quién se trata”, añadió.