“Médico mellizo”: reclaman que cierre el sanatorio donde atendía

“Mi madre ingresó a este centro de atención el 4 de marzo y murió diez días después. Acusó un cuadro de hemorragia interna. Ella fue primero estabilizada en el hospital, pero como tenía obra social se la derivó hasta aquí”, contó González. Agregó que durante el lapso de internación conoció a Bustamante, que se hacía pasar como el “doctor Martínez”. “Jamás sospeché que era falso. Es el hombre que me firmó las recetas y al final el acta de defunción de mi madre. Me enteré de quién era verdaderamente a través de las noticias. No lo podía creer”, apuntó. “Queremos que se haga justicia, que caiga este asesino y todos los cómplices que jugaron con la vida de mi madre y mucha otra gente con fines económicos”, planteó.