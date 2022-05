“Médico mellizo”: el Siprosa busca responsables

Di Marco explicó que “es una facultad indelegable del Estado el control de las matriculas profesionales de los médicos” y que este caso particular del falso galeno, “se dio por la falta de comunicación de la institución asistencial a nosotros”. “Cuando un profesional quiere autorización para algún espacio de atención sanitaria, tiene que venir aquí. Si se trata de una clínica, esta presenta un expediente con toda la documentación que se le ha requerido. En ella el solicitante está obligado a precisar datos de la infraestructura edilicia, la tecnología a utilizar y el plantel de médicos u otros profesionales que van a trabajar”, explicó. Según agregó, una vez que la institución acredita el pedido de habilitación, los inspectores del área se presentan en el lugar a habilitar y verifican todos los requisitos exigidos. Precisó que posteriormente se reúne los informes correspondientes y se los pasa al departamento jurídico a fin de que se verifique si el establecimiento cumple con las obligaciones legales establecidas. Una vez que los abogados certifican se ajusta a esas normativas, recién se produce el acto resolutivo que dura cuatro años para cada institución. Di Marco indicó que “el establecimiento está obligado a comunicar en forma rápida y efectiva al ente de control cualquier cambio”. El funcionario insistió que ese procedimiento “no fue utilizado” por el Sanatorio Jesús María. “Eso no se hizo porque de lo contrario lo hubiéramos detectado en el acto y no habrían tomado a este falso profesional”, finalizó.