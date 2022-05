Manzur y Jaldo y el riesgo de pagar el exceso de equipaje

Con ese aturdimiento generalizado, es lógico que Manzur desatienda los quehaceres domésticos y que Jaldo gane ímpetu para ir copando espacios. En el Ministerio de Desarrollo Social todos hablan de la designación del ex concejal bandeño Fabián Cabezas como director de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales. ¿Responde a Lorena Málaga o al influyente ex ministro Gabriel Yedlin? Para nada, es una imposición del jaldismo vía Darío Monteros y la ex diputada Gladys Medina. Claro, más allá de esas pequeñas conquistas, el actual gobernador se topa con las limitaciones propias de su interinato: aunque arremetió contra Málaga tras el escándalo de los chips anticonceptivos a niñas y presuntos abusos en el Instituto Goretti, hasta el momento no hubo consecuencias. Ya se cumplieron tres semanas desde que debía finalizar la anunciada auditoría en ese ministerio y los resultados aún se desconocen.