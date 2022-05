Falso médico: “Este es un caso muy grave y el Siprosa no hace nada”

- Me dice ‘soy yo el que está usando su sello’. Entonces le reproché lo que estaba haciendo y le advertí que hasta que no le vea preso no iba a parar. Me imploró que no lo haga porque era su forma de ganarse la vida y que tenía esposa y dos hijas. Se arrodilló y le sugerí que no hiciera esa ridiculez porque así como tuvo el valor suficiente para tomar mi nombre y matrícula, ahora la tenía que tener para enfrentar las consecuencias. Fui a la comisaría a pedir que lo detengan. Pero me dicen que no podían.