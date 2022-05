Condenados a un estado de tensión permanente

Entre los economistas de distintas vertientes, hay una pregunta que es recurrente: ¿cuándo se pagarán los costos de tantos desequilibrios económicos? La respuesta es casi coincidente. La gestión del presidente Alberto Fernández tiene oxígeno para cerrar la primera mitad del año. Después, Dios dirá. El tercer trimestre será clave. No sólo por la corrección, prácticamente de facto, de algunos de aquellos desequilibrios, sino también porque será el período en el que se observará si realmente el gas alcanza para toda la industria o, si por el contrario, habrá plantas que tendrán que suspender a su personal y hacerlo volver cuando haya servicios para todos. La Casa Rosada asegura que no faltará el fluido, pero los industriales siguen siendo cautelosos frente a esas afirmaciones. El problema no es sólo de volumen; también de precios. ¿Cuánto pagará la Argentina por el gas que, por ejemplo, deba venderle Bolivia? Si hay parálisis transitoria de fábricas, se ralentiza la producción y, si eso sucede, adivine: ¿Cómo se exteriorizará ese fenómeno? La inflación es casi imposible de eliminar. Sin oferta de productos y con una demanda creciente, los precios tienden a subir. Y siempre llegan al consumidor final. El combustible aumentó en torno de un 10%; desde este mes la electricidad subirá un 12% en un reajuste progresivo que, a agosto, llegará al 33,9% en promedio para los usuarios residenciales. El gas domiciliario transitará por el mismo sendero pero, por ahora, el Gobierno autorizará una suba del 20%, con lo que el reajuste global para este año puede rozar el 43%. En los próximos tres meses, las empresas prepagas reajustarán sus cuotas en torno de un 22%, mientras que el servicio de internet, de televisión y de telefonía se incrementará un 19% hasta julio.