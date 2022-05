Roces en el Frente de Todos: “La plata no alcanza; no se llega a fin de mes”

Las palabras del Presidente no alcanzaron para evitar las críticas que la Vicepresidenta lanzó hacia la gestión económica del Gobierno nacional. Pese a minimizar la interna en el Frente de Todos, al decir que en el Gobierno “no hay pelea sino debate de ideas”, reconoció: “no le estamos haciendo honor a tanta confianza depositada”. Reaccionó contra los pronunciamientos de algunos dirigentes oficiales. “Cuando uno escucha a algunos compañeros, parece que no son solo los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas”, dijo. Y, allí nomás, espetó: “conmigo no van tener el problema del off; yo hablo y vivo en on. Siempre fui así”, un mensaje que se interpretó en alusión a algunos funcionarios cercanos al presidente de la Nación.