En Tucumán, evitan quedar atrapados por la interna nacional

A diario, el gobernador en uso de licencia de Tucumán recibe a los mandatarios o habla por teléfono con ellos. Les pide tranquilidad y le transmite que, más allá de las pujas internas, la gestión del presidente Fernández no los abandonará. Osvaldo Jaldo no es la excepción. El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo no desentona. Acompaña en todo sentido a su compañero de fórmula y está decidido a hacerlo con el jefe de Estado nacional. Habitualmente le agradece al Presidente el acompañamiento que la Casa Rosada le brinda a Tucumán y que se retribuye en inversiones para la obra pública. “Estoy en el lado que tengo y que debo estar, a la par del presidente de la Nación”, dice tajantemente. La suerte de su gestión interina y de su candidatura a gobernador para 2023 está atada a lo que pueda llegar a suceder con el oficialismo nacional.