Amber y Johnny: duras acusaciones de abuso

Pasó el tiempo y, en diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post titulado "Hablé contra la violencia sexual, y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar". Ahí explicaba lo que había vivido, sin mencionar el nombre del actor: "me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan". Según la actriz, sus amigos y asesores le aconsejaron que no hablase porque iba a ser “cancelada”. "Acababa de rodar una campaña de dos años como rostro de una marca de moda mundial y me despidieron”, dijo sobre cómo afectó su profesión la denuncia sobre la violencia doméstica que había realizado.