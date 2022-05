Video: la desgarradora declaración de Amber Heard contra Johnny Depp

La actriz también relató que el humor de su ex dependía del tipo de droga que él ingería. También habló de la primera vez que Depp le pegó, después de que ella le preguntase por un tatuaje, por algo “estúpido e insignificante”, en su opinión. Que al principio pensó que era una broma y se rio. La volvió a abofetear y luego otra vez, con más fuerza y además la insultó. Entre lágrimas, dijo que eso cambió su vida. “Sabía que no podía perdonarlo sin más, porque volvería a ocurrir. Ojalá me hubiera levantado y me hubiera ido de esa casa”, dijo.