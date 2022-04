¿Qué dijo Johnny Depp sobre la posibilidad de volver a actuar en Piratas del Caribe?

A pesar de ello, Deep admitió que no se dejó de vender mercadotecnia asociada al famoso pirata y se siguió lucrando con su imagen. “Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran", subrayó a la vez que agregó que, no volvería a tomar este proyecto ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares. Depp se desapego de manera total de la franquicia y Sparrow sólo quedará en la memoria colectiva de sus fanáticos.