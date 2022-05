Guerra en Europa del este: el Papa marca diferencias con la Iglesia Ortodoxa de Rusia

“El Patriarca no puede transformarse en monaguillo de Putin”, cuestionó Jorge Bergoglio, quien descartó que las gestiones religiosas vayan a frenar la guerra. El Papa (85 años) confirmó al Corriere que Kirill (75) se había erigido en uno de los justificadores más prominentes de la invasión rusa. “Hablé con Kirill durante 40 minutos por Zoom. Los primeros 20, papeles en mano, me leyó todas las justificaciones para la guerra. Escuché y le dije: ‘no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús, somos pastores del mismo pueblo santo de Dios, por eso debemos buscar caminos de paz para poner fin a los disparos de armas’”.