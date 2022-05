Papa Francisco: "Me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo"

"El primer día de la guerra llamé por teléfono al presidente ucraniano (Volodimir) Zelensky; a Putin, en cambio, no lo llamé. Lo escuché en diciembre por mi cumpleaños pero esta vez no, no llamé. Quería hacer un gesto claro para que todo el mundo lo viera y para ello acudí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran, dije 'por favor, paren'. Y luego le pedí al cardenal Parolin, después de veinte días de guerra, que le enviara a Putin el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú. Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad, ¿cómo no detenerla? Hace 25 años vivimos lo mismo con Ruanda", lamentó Francisco, en una extensa entrevista con Corriere della Sera.