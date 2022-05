¿Los chicos queman etapas o son los padres quienes queman las etapas de sus hijos?

- Ocurren las dos cosas. Por un lado, el mundo externo se cuela por las pantallas y los menores descubren, tempranamente, temas e intereses que no les corresponden ni a su edad ni a su maduración. Por otra parte, los adultos, ya sea por distracción; por desconocimiento; para darles lo que ellos no tuvieron en su infancia; para no frustrarlos; para verlos grandes o para que sean iguales a los demás, no filtran y se suben a ese apuro que solo beneficia a la sociedad de consumo.