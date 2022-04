La Justicia rechazó sobreseer a Cristina Kirchner en la causa por la "ruta del dinero K"

Casanello no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, el juez sostuvo que no es correcto "mutilar líneas de investigación abiertas".