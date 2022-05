María Esperanza Casullo: “el populismo es inherente a la democracia”

- Siempre es peyorativa esa calificación y esa es la gran diferencia. Es tan peyorativa que, de hecho, prácticamente no hay nadie que se reconozca populista. Hay quienes se reconocen socialistas… o solía haberlos. Hay quienes se reconocen liberales. Pero en general, en la ciencia política o en la academia, nadie dice “yo soy populista”. Es una especie más bien de adscripción externa. Pero no es nuevo. Me parece que para estudiar el populismo sirve mucho tener una mirada más histórica, para ver cuáles son las continuidades. Una cosa que me resulta impresionante es que la historia del término “populista” es tan antigua como la historia de la filosofía política o de la teoría política. Aparece ya en el primer texto sistemático de pensamiento político que es “La República”, de Platón. Y después aparece en Aristóteles, en el pensamiento romano, en Maquiavelo. Y ya ahí el “malo de la película” es el pueblo. Siempre hay una desconfianza muy grande hacia la política de lo popular, lo “bajo”, lo que se levanta en contra de la institucionalidad establecida. Me parece que eso es lo que sigue existiendo en este momento. Y hay otra cosa. Porque uno puede decir que el desagrado con el populismo nace de una cuestión de clase. En general son las clases que ocupan lugares favorecidos o lugares de poder las que más se manifiestan en contra del populismo. Pero también es cierto que la izquierda, históricamente, ha sido también muy crítica del populismo: le llaman “bonapartismo”, “cesarismo”. Es que la raíz del populismo, de la política popular, tiene una estructura que puede ser muy episódica. Esto lo dicen Aristóteles y Maquiavelo: el pueblo se puede levantar y puede causar grandes transformaciones en su movilización, pero para esa fuerza popular es muy difícil gobernar. No tiene un proyecto político duradero. Lo que tiene más bien es una necesidad y una capacidad de revuelta, pero no necesariamente un proyecto de gobierno de largo plazo. Es muy difícil estabilizar eso. Entonces esas revueltas populares, para la izquierda moderna que tiene una visión mucho más racionalista y con un proyecto predeterminado, no han sido comprendidas ni han merecido una visión favorable.