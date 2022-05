¿Por qué las mujeres son más vulnerables al manejar bienes?

“Me casé a los 27 años con mi concubino. Yo tenía cuentas en el exterior, me dio miedo de morirme y de que a la plata la cobrara mi mamá cuando él era quien había estado al lado mío todas las noches, ayudándome a corregir mis libros. Cada vez que lo conté las mujeres me decían: ‘¡ay! Qué feo motivo para casarse, no lo digas así’. Como si el matrimonio desde sus orígenes no hubiera sido creado para hacer negocios, fortalecer lazos convenientes de poder u organizar la herencia y garantizar herederos legítimos. El amor romántico ligado al matrimonio apareció mucho después. No digo que no sea lindo casarse por amor, pero qué mala idea no pensar que es una herramienta que sirve para lo que fue creada”, contó en redes sociales una famosa escritora y autora de guiones en TV.