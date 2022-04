Musk prometió a los inversores reducir los sueldos y ganará dinero con los tuits

El millonario sudafricano tuvo que convencer a los bancos de que Twitter produce suficiente flujo de caja para pagar la deuda que buscaba. Al final, consiguió U$S 13.000 millones en préstamos garantizados por Twitter y uno de U$S 12.500 millones vinculado a sus acciones de Tesla Inc.. Acordó pagar el resto de la oferta con su propio efectivo.