La menemización del kirchnerismo

Lo que estaba intentando la entonces jefa de Estado era preparar el camino para no tener que rendir cuentas de sus dos presidencias consecutivas luego de que entregara el poder. No lo logró y por ello no parece una casualidad la obsesión con la Justicia demostrada por la titular del Senado. Primero fue el manoseo del Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona a los candidatos a jueces, pero que también sanciona y destituye a los magistrados en funciones.