Consejo de la Magistratura: en Diputados, el oficialismo envió una dura advertencia a la Corte Suprema

El presidente del bloque del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, envió una dura advertencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el marco del tratamiento del proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura.

A través de un comunicado, el dirigente afín al presidente Alberto Fernández aseveró que en la Cámara alta necesitan "tiempo para legislar" y alertó sobre un potencial "conflicto de poderes".

"Hoy es un día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina", señaló hoy Martínez, en una extensa publicación en sus redes sociales.

El diputado nacional afirmó que "este lunes, la CSJN puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones".

"Al expresar estas palabras, no estamos 'embistiendo' ni realizando una 'ofensiva' contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la Justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible", destacó el jefe de la bancada oficial.

Martínez recordó que, en diciembre de 2021, y "luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días", el máximo tribunal argentino "declaró inconstitucional la ley 26.080, que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura". "Dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. A esa altura, la CSJN ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros", analizó.

En esa línea, apuntó que, en el fallo, el tribunal supremo no sólo declaró "la inconstitucionalidad de la ley de 2006" y le dio aquel plazo al Congreso. "(Además), dijo que, de no haber una nueva ley, se reponía la vigencia de la ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997. Esa norma, de 1997, le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al Presidente de la CSJ, por aquél entonces Julio Nazareno, un ícono de los tiempos de la mayoría automática. Claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas. Los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar", argumentó.

Martínez remarcó que el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo en noviembre. "Pero, de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, la Cámara de Diputados contó solamente con cuatro días hábiles. Un despropósito. Imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo. Cumplido el plazo fijado por la CSJ en su fallo ¿qué pasará este lunes?", planteó.

En ese marco, alertó que si "hoy el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina". "La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ", indicó.

Ante este escenario, Martínez hizo una peculiar propuesta al máximo tribunal. "¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: tiempo. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar", afirmó.

Además, sostuvo que, "sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado". "Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: tiempo para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos", reflexionó.