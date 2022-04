Mercado del Norte: “Queremos un mercado que sea un orgullo”

El funcionario dijo que difícilmente se pueda dar la vuelta de los puesteros que no se adecuen al nuevo estilo del mercado. “Seguramente va a poder haber venta de carnes, de verduras, y de otros rubros, pero con la impronta de un edificio gourmet, que además tendrá patio de comidas y otro tipo de locales”, advirtió. “El mercado así como estaba había quedado obsoleto, y el intendente Germán Alfaro quiere dejar una ciudad moderna, por eso además vamos a avanzar con la semipeatonalización de la calle Maipú, que comenzará lo más pronto posible”, aseguró. También recalcó que no va a ser un shopping. No va a tener cocheras, ni cine ni otros espacios similares. Va a seguir teniendo la impronta de un mercado. Queremos que sea un orgullo para los tucumanos, un punto de encuentro, que además de trabajo y mayor seguridad e iluminación a toda la zona. Un edificio que va a acompañar los cambios que venimos proponiendo”, finalizó.