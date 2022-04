Copa Argentina: Atlético cobra altura

De los que habitualmente no son titulares, hay dos que dejaron buenas sensaciones anoche: Orihuela, que hasta hace dos semanas no era tenido en cuenta, y Pereyra, que no jugó demasiado con los últimos técnicos que estuvieron al frente del “Decano”. Por algo, desde su llegada, Pusineri insiste con el ingreso siempre desde el banco de ambos. Otro con el que insiste mucho el DT es con Heredia: ayer estuvo más activo con la pelota, buscando asociarse con Federico Andrada y Pereyra. No fue el mejor partido del ex Colón, pero sigue sumando minutos y eso es una buena noticia. Además si esos minutos terminan en gol, mucho mejor.