Si van a perseguir adictos, la ley de narcomenudeo será un fracaso

Ahora hay un problema que se está dando en todas las provincias que, ante el muy escaso resultado de la ley inspirada en la idea de “lucha contra el narcotráfico”, llevó al Congreso de la Nación en el año 2005 a permitir la transferencia a las provincias de la investigación y juzgamiento de algunas figuras menores como la venta de escasa cantidades o su tenencia con esos fines. Y ese problema es la persecución del consumidor. En Buenos Aires se iniciaron en 2020 25.934 causas por narcomenudeo. De ellas, 19.272, es decir el 74,3 % fueron por tenencia de estupefacientes para uso personal algo que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es un delito. En los fallos conocidos como “Arriola” y “Bazterrica” la Corte decretó la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal, resguardando garantías personales en el caso de dos jóvenes que habían sido detenidos con droga en su poder, pero para consumo. Entonces, en Buenos Aires, en 2020, tres de cada cuatro intervenciones de la fuerza policial fueron para arrestar a consumidores, y las causas terminaron siendo archivadas. Es similar a lo que pasa en Tucumán en la Justicia Federal. Casi el 90% de las causas que ingresan a los juzgados es por tenencia para consumo. La persecución no debe ser de los enfermos, sino de los que venden la droga. A todo esto, la Corte, al levantar la cautelar que había interpuesto Jiménez para que la ley no se aplique en Tucumán, advirtió que se llegó a esa decisión “habiendo tomado relevancia pública las pérdidas de vidas producidas por la adulteración de estupefacientes y siendo cada vez más palpable una criminalidad propia de grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes en distintas escalas, lo cual afecta especialmente a personas vulnerables que pasan a integrarlos o sufrir su violencia. Sobre el punto, esta Corte Suprema de Justicia no puede abstraerse del considerable aumento de causas penales que giran en torno al mundo de las drogas”. Y mencionaron la adecuación de las partidas presupuestarias, “buscando que existan recursos humanos y tecnológicos suficientes para la persecución del delito, así como resortes sanitarios apropiados para el tratamiento del consumo problemático de sustancias”. El actual presupuesto de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones es de $ 167.940.000. El 0.048% del presupuesto total. Hoy hay sólo dos centros asistenciales públicos para internar a adictos: Las Moritas y el Obarrio.