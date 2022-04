Las 10 claves de la ley de narcomenudeo

En el Ejecutivo entienden que puede ser una posibilidad para implementar la ley lo antes posible. “La decisión del Poder Ejecutivo es achicar los plazos a los mínimos que exigen la ley. Hay que respetar los términos y los contenidos de la ley y del fallo, pero vamos a bregar por acortar los tiempos al mínimo posible”, dijo Jaldo. Fuentes judiciales, sin embargo, dijeron que no se podría nombrar subrogantes ya que los nombres que aparecen en la lista de posibles candidatos no son especializados en la materia. Otro detalle: no se contempló que ninguno de los magistrados sea experto en Niños, Niñas y Adolescencia para atender los casos en los que estén involucrados menores. Las últimas estadísticas a nivel continental dan cuenta que tres de cada 10 detenidos son adolescentes.