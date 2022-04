Cómo nació la historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Ese mismo mes De Paul decidió venir a Argentina a ver a sus hijos pero no pudo ver a Tini por precaución. “Ella siempre dudosa, que si, que no, reticente, tres días quería, cuatro no quería, él le insistía y ella se iba para atrás. Ella no quiere quilom...”, señaló sobre la personalidad de la cantante.

Luego Alejandro Stoessel estuvo internado en grave estado. Mientras tanto, según la fuente consultada por Yanina Latorre, la pareja siguió en contacto. Y en este nuevo encuentro decidieron blanquear su relación.