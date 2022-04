"Tini" Stoessel y Rodrigo De Paul están juntos en Ibiza y crecen los rumores de pareja

Por su parte, la panelista de LAM, Estefanía Berardi, había informado que esta casi confirmado que los jóvenes están en pareja, “Me lo aseguran en un 90% ”, señaló. Y agregó: “Si no hubiera nada, no me hubieran pedido que deje de hablar del tema. Me llamó alguien del entorno de él para pedirme que afloje con eso”, advirtió filosa la panelista.