Jaldo confirma una semana con cambios en el Gobierno

Jaldo también se refirió a los dichos del gobernador Morales (UCR), quien dijo que “Tucumán dejó de ser el faro del norte de la mano de inoperantes” y que el Gobierno Nacional es peor que el de De la Rúa y no parece peronista. “No comparto para nada”, dijo. Y agregó: “creo que vino en campaña política, y en campaña distorsionás realidades en busca de objetivos políticos. Él vino a la provincia y se encontró con una realidad interna de su partido que no es la que pensaba”. Afirmó que tiene un gran respeto por el jujeño, pero no debería verter conceptos estando alejado de Tucumán. “A mí no me gustaría opinar sobre el endeudamiento en dólares que tiene Jujuy”, lanzó.